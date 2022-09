Bedrijven investeerden minder in juli

Bedrijven hebben in juli minder ge├»nvesteerd dan een jaar eerder. Vooral in auto’s en infrastructuur staken ze minder geld, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Deze maand zijn de omstandigheden voor investeringen volgens ondernemers verslechterd.

De investeringen krompen in juli met 2,5 procent op jaarbasis. Niet alle investeringen van het bedrijfsleven daalden. Zo ging er meer geld naar gebouwen.

Ondernemers gaven in een peiling van het CBS aan dat de tijden nu slechter zijn geworden voor het doen van nieuwe investeringen. Dat komt onder andere doordat ze negatiever zijn geworden over de goederenexport. Ook de stijging van de rente maakt investeren in kapitaalgoederen minder gunstig, zo komt naar voren uit de zogeheten investeringsradar van het statistiekbureau.