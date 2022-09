Biden belooft 2,9 miljard dollar extra aan mondiale voedselsteun

De Amerikaanse president Joe Biden stopt nog eens 2,9 miljard dollar in een fonds dat moet helpen de wereldwijde voedselonzekerheden op te lossen. De problemen in de voedselketen worden grotendeels veroorzaakt door de inval van Rusland in Oekraïne, dat een grote exporteur van onder andere graan is.

Biden zal de aankondiging doen in zijn toespraak tot de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, aldus het Witte Huis. Het geld komt volgens een verklaring bovenop de 6,9 miljard dollar aan Amerikaanse overheidssteun voor wereldwijde voedselzekerheid die eerder al werd toegezegd.

Volgens de regering-Biden wordt de voedselvoorziening flink verstoord door “de verergerende gevolgen van de pandemie, de verergerende klimaatcrisis, de stijgende kosten van energie en meststoffen en de aanhoudende conflicten, waaronder de invasie van Rusland in Oekraïne”. De onrust heeft “de wereldwijde bevoorradingsketens verstoord en de wereldvoedselprijzen drastisch doen stijgen”, zo klinkt het. Met name door langdurige droogte lopen delen van Somalië het risico van hongersnood, aldus het Witte Huis.