Consumentenvertrouwen naar nieuw dieptepunt gezakt

Consumenten waren nooit eerder zo somber als in september, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het consumentenvertrouwen is deze maand met vijf punten gedaald tot een stand van min 59. Onder andere over de eigen financiƫle situatie bestaan veel zorgen.

De nieuwe meting duikt diep onder het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar. Dat staat op min 9.

Bijna de helft van de respondenten in het onderzoek van het CBS verwacht de komende twaalf maanden geen geld opzij te kunnen leggen. Daarnaast was de bereidheid om aankopen te doen nog nooit zo laag als deze maand.

Consumenten waren ook pessimistisch over de economie, waarbij ze zowel over de afgelopen twaalf maanden als de komende twaalf maanden negatief oordelen. Sinds het begin van de metingen in 1986 waren Nederlanders niet zo somber over de economie.

Nederland heeft net als veel andere landen te maken met erg hoge inflatie. Vooral de energieprijzen zijn gestegen, waardoor er veel zorgen zijn over de betaalbaarheid van de elektriciteits- en gasrekening. Dit was dan ook een groot thema op Prinsjesdag. Het kabinet kondigde maatregelen ter waarde van miljarden euro’s aan om de koopkracht te stutten, waaronder een prijsplafond voor elektriciteit en gas.