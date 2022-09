Dollar naar hoogste piek in twintig jaar afgezet tegen euro

De dollar is woensdag gestegen naar zijn hoogste niveau in twintig jaar afgezet tegen de euro. Dat gebeurde nadat de Amerikaanse centralebankenkoepel opnieuw een stevige renteverhoging had doorgevoerd in een reactie op de op hol geslagen inflatie.

De euro was kort na de bekendmaking van de rentestap met 0,75 procentpunt, de vierde verhoging op rij, 0,9814 dollar waard. Dat niveau werd in oktober 2002 voor het laatst bereikt, enkele maanden nadat de euro het wettige betaalmiddel was geworden in twaalf Europese landen. De aandelenbeurzen in New York doken na de rentestap in het rood.

De laatste Fed-verklaring bevatte renteprognoses voor eind 2023 en 2024 die hoger zijn dan de vorige ramingen. Daarmee is de kans groot dat de Fed het monetaire beleid verder zal aanscherpen vanwege de aanhoudend hoge inflatie.