Filipijnen willen dat rijke landen klimaatonrecht rechtzetten

De Filipijnse president Ferdinand Marcos Jr. wil dat rijke landen het “historisch onrecht” rond de effecten van klimaatverandering rechtzetten. Dat zouden ze moeten doen door hun CO2-uitstoot te verminderen en door armere, kwetsbare landen via bijvoorbeeld investeringen te helpen met aanpassingen aan de opwarming van de aarde en de gevolgen hiervan.

“De effecten van klimaatverandering zijn ongelijk en weerspiegelen een historisch onrecht”, betoogde Marcos in een toespraak voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. “Dit onrecht moet worden gecorrigeerd, en degenen die meer moeten doen, moeten nu handelen.” Het gaat om zijn eerste grote toespraak voor wereldleiders sinds hij in mei de verkiezingen won en tot president van de Filipijnen werd uitgeroepen.

Marcos, zoon van de vroegere Filipijnse dictator Ferdinand Marcos (1917-1989), benadrukte dat zijn land minder CO2 uitstoot dan het absorbeert. Maar door de grote uitstoot van andere landen hebben de Filipijnen wel steeds meer te maken met klimaatverandering. Het land kampt herhaaldelijk met grote overstromingen en stormen, wat voor miljarden aan schade zorgt.

De president riep ook op tot investeringen om de landbouw te moderniseren en de voedselzekerheid te waarborgen. Hij voegde eraan toe dat hij ernaar uitkijkt om samen te werken met de VN en andere landen om de landbouwproductiviteit te verhogen. Dat laatste was ook een van zijn verkiezingsbeloftes. De regering van Marcos wordt geconfronteerd met grote economische uitdagingen. Net als elders op de wereld is de inflatie in de Filipijnen hard opgelopen.