Just Eat Takeaway en Adyen onderaan in afwachtende AEX

De AEX-index op het Damrak ging woensdag verder omlaag onder aanvoering van maaltijdbezorger Just Eat Takeaway en betaalbedrijf Adyen. Beleggers bleven terughoudend in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve. Ook verwerkten de markten een toespraak van de Russische president Vladimir Poetin, waarin hij een gedeeltelijke militaire mobilisatie afkondigde.

De Amerikaanse centrale bank zal het rentetarief in de Verenigde Staten naar verwachting opnieuw verhogen met 0,75 procentpunt om de hoge inflatie te beteugelen. Er wordt echter ook gespeculeerd dat de Fed de rente misschien wel met een vol procentpunt zal verhogen. Beleggers vrezen dat de sterke renteverhogingen door de centrale banken een wereldwijde recessie zullen veroorzaken.

Poetin herhaalde daarnaast dat hij de Donbas, bestaande uit de Oost-Oekraïense regio’s Donetsk en Loehansk, wil “bevrijden”. Dankzij de gedeeltelijke militaire mobilisatie zullen volgens de Russische minister van Defensie Sergej Sjojgoe 300.000 reservisten worden opgeroepen, die kunnen worden ingezet in Oekraïne. De olieprijzen schoten omhoog na de toespraak van Poetin door de vrees voor een verheviging van de strijd in Oekraïne.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,3 procent in de min op 659,47 punten. De MidKap daalde 0,4 procent tot 894,58 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren tot 0,8 procent. Londen won 0,2 procent.

Olie- en gasconcern Shell profiteerde van de hogere olieprijzen en ging op kop in de AEX met een winst van ruim 2 procent. Een vat Amerikaanse olie kostte 3 procent meer op 86,44 dollar. Brentolie werd 2,9 procent duurder op 93,20 dollar per vat. Naast Just Eat Takeaway (min 3 procent) en Adyen (min 2,4 procent) behoorden zorgtechnologieconcern Philips en vastgoedbedrijf Unibail-Rodamco tot de grootste dalers, met minnen van dik 1 procent.

Bij de kleinere bedrijven daalde ForFarmers 0,4 procent. Het veevoerbedrijf liet weten dat topman Chris Deen vanwege gezondheidsredenen voor langere tijd afwezig zal zijn. De taken van Deen worden tijdelijk overgenomen door financieel directeur Roeland Tjebbes en operationeel directeur Pieter Wolleswinkel. ForFarmers kondigde tevens aan op 17 november een herziene strategie bekend te maken.

In Frankfurt kelderde Uniper 20 procent. De Duitse regering bevestigde het noodlijdende energiebedrijf te nationaliseren. Daarmee moet worden voorkomen dat de gassector in Duitsland grote schade oploopt vanwege de energiecrisis.

De euro was 0,9908 dollar waard, tegen 0,9986 dollar een dag eerder.