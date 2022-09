Maatschappijen: 350 euro van Schiphol per geannuleerde reiziger

Schiphol gaat luchtvaartmaatschappijen 350 euro betalen per passagier die niet kan vertrekken door de nieuwe beperkingen op de luchthaven. BARIN, de belangenvereniging van in Nederland actieve maatschappijen, zegt dat het met “tegenzin” akkoord is gegaan met het voorstel van Schiphol “om erger te voorkomen”. De afspraken lijken op regelingen die de partijen eerder hebben getroffen vanwege de beperkingen. Schiphol en BARIN konden niet direct aangeven hoeveel geld dit de luchthaven naar verwachting in totaal gaat kosten.

Volgens BARIN-voorzitter Marnix Fruitema bestaat de huidige regeling ook uit een wisselende compensatie per vliegtuig dat niet kan opstijgen. Hij zegt te hopen dat maatschappijen snel gehoor geven aan de oproep van Schiphol om het aantal reizigers te verminderen. Volgens hem wordt de komende dagen veel drukte verwacht, maar is het voor maatschappijen “ontzettend moeilijk” om op zo’n korte termijn maatregelen te nemen.

De luchthaven heeft maatschappijen vorige week gevraagd het aantal vertrekkende reizigers tot minstens eind oktober dagelijks met gemiddeld 18 procent te verminderen om de drukte aan te kunnen. Er is de komende weken minder beveiligingspersoneel beschikbaar dan gedacht, waardoor zonder verdere beperkingen de rijen te erg zouden oplopen.

Schiphol zegt dat voor woensdag aan de vermindering is voldaan en dat reizigers binnen kunnen wachten. “Er staan rijen die we helaas inmiddels gewend zijn”, aldus een woordvoerder. Een verwachting voor de komende dagen was nog niet te geven.