Minister: Russische economie krimpt minder dan verwacht

De door westerse sancties getroffen Russische economie zal dit jaar minder krimpen dan eerder werd voorspeld. Ook zal de economie in 2024 weer groeien dankzij de binnenlandse vraag en investeringen. Dat zei de Russische economieminister Maxim Resjetnikov tegen de Russische Federatieraad, het hogerhuis van het parlement.

Het bruto binnenlands product, de maatstaf voor economische groei, zal volgens de minister dit jaar met 2,9 procent krimpen, vergeleken met een eerdere prognose van 4 procent. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) voorspelt voor dit jaar een krimp van 6 procent in Rusland.

Resjetnikov verwacht dat de Russische economie volgend jaar met 0,8 procent zal krimpen als gevolg van een daling van de export, die onder druk staat door de westerse sancties tegen het land. Maar in 2024 zal de economie volgens de minister weer met 2,6 procent groeien dankzij “een toename van de binnenlandse vraag, het consumptieniveau en de investeringen”.

De “omlegging” van de Russische olie- en gasexport naar “neutrale landen” zal de economische activiteit in 2024 en 2025 helpen ondersteunen, voegde de minister eraan toe. Resjetnikov sprak uren nadat president Vladimir Poetin opdracht had gegeven tot een gedeeltelijke militaire mobilisatie in Rusland. Kenners zien dat als een escalatie van het offensief van Moskou in Oekra├»ne, dat een impact zou kunnen hebben op de economie.