Onderzoek: overgewicht kost economie tegen 2060 biljoenen

De kosten van overgewicht en obesitas zullen tegen 2060 ruim 3 procent van de wereldwijde economie bedragen. Dat verwachten de World Obesity Federation en onderzoeksinstituut RTI International na onderzoek. De kosten zitten voornamelijk in de gezondheidszorg en vroegtijdig overlijden, waardoor mensen niet meer kunnen bijdragen aan de economie.

De onderzoekers beramen de wereldwijde kosten op 18 biljoen dollar (omgerekend ruim 18.000 miljard euro) in 2060. In 2020 lagen die kosten nog op 2 biljoen dollar. De hoogste kosten worden verwacht in China en de Verenigde Staten. In die landen zullen die oplopen tot respectievelijk ruim 10 biljoen dollar en ruim 2,5 biljoen dollar. Toch zullen de kosten in minder ontwikkelde landen relatief het meest toenemen: ten opzichte van 2019 worden die twaalf tot 25 keer zo groot.

De onderzoekers zijn er in hun onderzoek van uitgegaan dat de huidige trend ten aanzien van overgewicht en obesitas doorzet tot 2060. In dat jaar zal naar verwachting 70 procent van de wereldbevolking overgewicht of obesitas hebben. Kinderen zijn daarbij meegerekend.

De World Obesity Federation zegt dat de cijfers alarmerend moeten zijn voor overheden wereldwijd en dat meer moet worden gedaan om overgewicht en obesitas te voorkomen.