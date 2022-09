Onderzoek: tekort aan gemeenteambtenaren blijft toenemen

Het aantal vacatures bij gemeenten blijft toenemen. In het tweede kwartaal nam de vraag naar gemeenteambtenaren met 17 procent toe vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Dat staat in de Vacaturemonitor van het A&O fonds Gemeenten, waar Binnenlands Bestuur eerder over berichtte.

In absolute aantallen zijn er nu 11.000 vacatures in gemeenteland. Dat is 79 procent hoger ten opzichte van twee jaar geleden, voor het uitbreken van de coronapandemie. ICT’ers en ambtenaren ruimtelijke ordening en milieu zijn veruit de meest gevraagde krachten.

Opvallend is dat gemeenten veel meer vacatures plaatsen in de beroepsgroepen sociale zaken/werkgelegenheid, bestuurlijk, openbare orde en veiligheid en juridisch. Volgens de onderzoekers weerspiegelt dit mogelijk de maatschappelijke situatie waarin we op dit moment zitten. “Koopkrachtverlies door hogere energiekosten, komst Oekraïense vluchtelingen, boerenprotesten. Het zijn taken die veelal bij gemeenten terechtkomen.”