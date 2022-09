Rentebesluit Federal Reserve centraal op beurzen

De beurshandel op het Damrak staat woensdag vooral in het teken van het rentebesluit van de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank zal het rentetarief in de Verenigde Staten naar verwachting opnieuw verhogen met 0,75 procentpunt om de hoge inflatie te beteugelen. Er wordt echter ook gespeculeerd dat de Fed de rente misschien wel met een vol procentpunt zal verhogen. Het besluit wordt na sluiting van de Europese beurzen bekendgemaakt.

Beleggers vrezen dat de sterke renteverhogingen door de centrale banken een wereldwijde recessie zullen veroorzaken. De Europese beurzen stevenen dan ook af op een lagere opening. De AEX-index op Beursplein 5 lijkt ruim een half procent lager te beginnen aan de belangrijke Fed-dag. Ook is in Nederland het consumentenvertrouwen in september gezakt tot het laagste niveau, meldde het statistiekbureau CBS.

De belangrijkste aandelenmarkten in Aziƫ lieten woensdag flinke verliezen zien in navolging van de lagere slotstanden op Wall Street. De Nikkei in Tokio eindigde 1,4 procent in de min en de Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 1,1 procent lager.

Bij de bedrijven op het Damrak gaat de aandacht uit naar ForFarmers. Het veevoerbedrijf liet weten dat topman Chris Deen vanwege gezondheidsredenen voor langere tijd afwezig zal zijn. De taken van Deen worden tijdelijk overgenomen door financieel directeur Roeland Tjebbes en operationeel directeur Pieter Wolleswinkel. ForFarmers kondigde tevens aan op 17 november een herziene strategie bekend te maken als gevolg van de veranderde marktomstandigheden.

Investeerder HAL liet weten inmiddels ruim 98 procent van de aandelen Boskalis in handen te hebben na zijn overnamebod op de baggeraar. Dat is genoeg om Boskalis van de beurs te halen. Wanneer dat precies gebeurt, wordt nog bekendgemaakt. Om de resterende aandelen in handen te krijgen start HAL in het vierde kwartaal een zogeheten uitkoopprocedure.

In Frankfurt blijft Uniper in de belangstelling staan. De Duitse regering bevestigde woensdag het noodlijdende energiebedrijf te nationaliseren.

De Europese beurzen sloten dinsdag lager. De AEX daalde 0,6 procent tot 661,61 punten. Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 1,4 procent. Op Wall Street eindigde de Dow-Jonesindex 1 procent in de min op 30.706,23 punten. De brede S&P 500 daalde 1,1 procent en techgraadmeter Nasdaq verloor 1 procent.

De euro was 0,9936 dollar waard, tegen 0,9986 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent meer op 84,15 dollar. Brentolie werd 0,4 procent duurder op 90,95 dollar per vat.