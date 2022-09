Spanje legt maaltijdbezorgdienst Glovo miljoenenboete op

De Spaanse maaltijdbezorger Glovo krijgt van de Spaanse overheid een boete opgelegd van 79 miljoen euro. Ook moet het bedrijf ruim 10.000 freelancemedewerkers in dienst nemen. Glovo heeft al aangegeven in beroep te gaan tegen het besluit.

De minister van Arbeid Yolanda Diaz zei dat Glovo een wet uit 2021 heeft geschonden. Die stelt dat maaltijdbezorgers volwaardig werknemers zijn in plaats van zelfstandigen. Diaz gaf aan dat het bedrijf “fundamentele arbeidsrechten heeft geschonden” en “het werk van de arbeidsinspectie heeft belemmerd”.

De wet is sinds augustus 2021 van kracht. Spanje was het eerste land in Europa dat met wetgeving de rechten van maaltijdbezorgers vastlegt. Kort nadat de wet van kracht werd, kondigde bezorgbedrijf Deliveroo aan zich terug te trekken uit Spanje.

In Nederland klaagde FNV eerder Deliveroo aan omdat dat bedrijf bezorgers nog altijd niet in dienst heeft genomen. De vakbond meent dat die in veel gevallen schijnzelfstandigen zijn. Het gerechtshof oordeelde vorig jaar in een hoger beroep dat de maaltijdbezorgers werknemers zijn en geen zzp’ers. Daarmee hebben ze recht op een arbeidsovereenkomst.

Deliveroo kondigde vorige maand zijn vertrek uit Nederland aan voor het einde van dit jaar. Naar eigen zeggen omdat het bedrijf niet groot genoeg is in Nederland om voldoende winst te maken.