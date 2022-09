Walmart wil 40.000 extra werknemers voor feestdagenseizoen

Het grote Amerikaanse supermarktconcern Walmart wil voor het komende feestdagenseizoen 40.000 extra werknemers aannemen om te helpen met de drukte in winkels en onlinebestellingen. Dat zijn er minder dan de 150.000 extra krachten die het grootste supermarktbedrijf van de Verenigde Staten vorig jaar aannam voor de feestdagenperiode die loopt tussen Thanksgiving en nieuwjaarsdag.

Walmart is de grootste private werkgever van de VS. Het bedrijf zegt eerst te vragen aan huidige werknemers of ze meer uren willen draaien met de feestdagen, de drukste periode van het jaar voor winkeliers in de VS. Daarna gaat Walmart kijken naar krachten van buitenaf.

Mogelijk is Walmart wat terughoudender met het aannemen van extra tijdelijk personeel vanwege de hoge inflatie. Daardoor houden Amerikanen de hand meer op de knip. Een topbestuurder van het bedrijf zei dinsdag wel dat klanten nog steeds geld uitgeven, met name voor speciale gelegenheden zoals feestdagen. Hij zei dan ook optimistisch te zijn ondanks de zorgen rond inflatie.

De komende tijd gaan meer grote Amerikaanse bedrijven hun plannen voor extra personeel met de feestdagen bekendmaken. Zo neemt ook webwinkel Amazon veel extra mensen in dienst voor die periode. Pakketbezorger UPS heeft gezegd voor deze feestdagen 100.000 extra werknemers in dienst te nemen om te helpen met bezorging en distributie.