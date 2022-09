Amerikaanse cryptobeurs Coinbase registreert zich bij DNB

Het Amerikaanse handelsplatform voor handel in cryptomunten Coinbase heeft zich geregistreerd bij De Nederlandsche Bank (DNB). Sinds het voorjaar van 2020 is het voor aanbieders van diensten rond cryptomunten in Nederland verplicht om zich te registreren bij de centrale bank. Coinbase noemt zichzelf de eerste grote internationale speler in de cryptobranche die een Nederlandse registratie op zak heeft.

DNB voerde de registratieverplichting voor cryptobedrijven in om iets te doen tegen witwassen en de financiering van terrorisme via crypto’s. Bij hun aanmelding moeten bedrijven kunnen aantonen dat ze voldoen aan antiwitwaswetten en sanctiewetgeving.

Bedrijven die in Nederland diensten verlenen rond cryptomunten als bitcoin, ethereum of tether zonder zich te registreren riskeren boetes. Zo kreeg Binance, ’s werelds grootste cryptobeurs, afgelopen zomer een boete van 3,3 miljoen euro omdat het in Nederland actief was zonder de verplichte registratie.

Dat Coinbase zich bij DNB heeft geregistreerd betekent overigens niet dat het platform wordt gecontroleerd op zaken als financiĆ«le stabiliteit of risico’s. De Autoriteit FinanciĆ«le Markten houdt ook geen toezicht op Coinbase. Het Amerikaanse bedrijf benadrukt dan ook dat consumenten geen specifieke bescherming genieten tegen verliezen via de cryptohandel.