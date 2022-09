Beurzen Azië omlaag na nieuwe renteverhoging Fed

De aandelenbeurzen in Azië gingen donderdag omlaag, in navolging van de forse koersverliezen op Wall Street. De Amerikaanse centrale bank heeft de rente verder verhoogd in de strijd tegen de hoge inflatie. De Federal Reserve gaf daarbij aan door te zullen gaan met het verhogen van de rente om de inflatie te beteugelen. Op de financiële markten is er vrees dat die sterke renteverhogingen tot een recessie kunnen leiden.

Fed-voorzitter Jerome Powell beloofde dat de centrale bank de inflatie onder controle zal krijgen, ook als de economie daardoor pijn lijdt. Volgens Powell zal de Fed doorgaan met renteverhogingen “totdat de klus is geklaard”.

De Hang Seng-index in Hongkong noteerde een min van 1,9 procent en de beurs in Shanghai ging 0,3 procent omlaag. Zakenbank Goldman Sachs verlaagde de groeiverwachting voor de Chinese economie in 2023 naar 4,5 procent, van een eerder voorspelde 5,3 procent. Goldman Sachs wees daarbij op de strikte coronamaatregelen in China.

In Sydney leverde de All Ordinaries 1,6 procent in en de Kospi in Seoul daalde 1 procent.

De Nikkei in Tokio stond 0,5 procent in het rood. De Japanse centrale bank maakte bekend geen wijzigingen aan te brengen in het soepele monetaire beleid. De Bank of Japan verklaarde de rente voorlopig ongewijzigd te zullen houden op het huidige zeer lage niveau.