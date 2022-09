CBS: Nederlandse huizenprijzen in augustus licht gedaald

De Nederlandse huizenprijzen zijn in augustus licht gedaald. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) betaalden huizenkopers gemiddeld 0,1 procent minder voor een bestaande woning dan in de maand ervoor. CBS-econoom Peter Hein van Mulligen spreekt van een trendbreuk.

Vergeleken met een jaar geleden zijn koophuizen nog wel beduidend duurder, maar de prijstoename is veel kleiner dan een paar maanden terug. Begin dit jaar meldde het statistiekbureau met een plus van zo’n 21 procent nog de sterkste prijstoename in decennia. Inmiddels liggen de prijzen nog maar 11,9 procent hoger dan dezelfde maand vorig jaar.

Het komt wel vaker voor dat de prijsindex die het CBS gebruikt in een bepaalde maand iets lager uitkomt dan in de voorgaande maand, maar meestal is dat in december. De laatste keer dat het statistiekbureau in een andere maand een kleine prijsdaling merkte was in februari 2019.

Er zijn volgens deskundigen de laatste tijd meerdere signalen dat de woningmarkt na een periode met flinke prijsstijgingen eindelijk wat aan het afkoelen is. “Aan één maand kun je nog niet al te veel conclusies verbinden”, nuanceert Van Mulligen. Maar hij wijst er ook op dat de toename van huizenprijzen op maandbasis in juli en juni al erg beperkt was.

Volgens de econoom komt dit waarschijnlijk door de opgelopen hypotheekrente. Daardoor is voor veel mensen het bedrag dat ze maximaal kunnen lenen afgenomen. Van Mulligen zegt ook dat het consumentenvertrouwen de laatste tijd behoorlijk hard is gedaald. Mensen vinden het momenteel over het algemeen geen goede tijd voor grote aankopen, zoals de aanschaf van een huis.

Dat laatste kan mogelijk ook verklaren waarom het aantal verhuizingen lager ligt dan een jaar geleden. Het Kadaster registreerde vorige maand 16.405 woningtransacties. Dat is bijna 5 procent minder dan een jaar eerder. Mensen willen over het algemeen hun huis eerst verkopen voordat ze zelf een nieuwe woning aanschaffen, merkte makelaarsorganisatie NVM nog niet zo lang geleden al op.

Wat de huizenprijzen komende tijd gaan doen is nog wel de vraag. Economen van Rabobank hielden er in een recent rapport al rekening mee dat de huizenprijzen weleens wat zouden kunnen gaan dalen. Rabobank dacht dat dit in de loop van volgend jaar beperkt zou kunnen gebeuren. Daarbij rekende de bank er nog wel op dat de huizenprijzen bezien over een heel jaar zowel dit jaar als volgend jaar blijven toenemen. Tegelijkertijd blijft de woningmarkt namelijk krap. Zo vinden verkopers van een huis nog altijd snel een koper, aldus Rabobank.