China wil minder sojabonen in veevoer om voedselzekerheid

China wil de hoeveelheid sojabonen die in veevoer wordt verwerkt verminderen. Het land wil de voedselzekerheid verbeteren en bestempelde voederkorrels als het meest urgente probleem voor de voedselvoorziening. Door de invoer van sojabonen te verkleinen wil China onder andere proberen de kosten omlaag te krijgen.

Beijing wil dat de diervoedersector lering trekt uit het productieproces van enkele topproducenten die met succes de verwerkte hoeveelheid sojameel, afkomstig van het pletten van sojabonen, in hun producten hebben verminderd. Sojameel wordt als belangrijkste eiwitbron in het rantsoen van vee gebruikt.

China is veruit de grootste importeur ter wereld van sojabonen. Vorig jaar kwam de rekening voor de invoer ervan uit op meer dan 50 miljard euro. Die kosten zijn de afgelopen maanden opgelopen als gevolg van de oplopende voedselinflatie vanwege onder meer de oorlog in Oekraïne.

De groothandelsprijs van varkensvlees is het afgelopen jaar met ongeveer twee derde gestegen, deels als gevolg van de hogere voederprijzen. Dit heeft geleid tot financiële steun van de overheid om de markt af te koelen. Zelfs bescheiden verschuivingen in de sojaconsumptie zouden nuttig zijn om zowel de invoerkosten als de inflatie onder controle te houden. De Chinese aankondiging vormt mogelijk weer een probleem voor een groot aantal boeren in andere landen, die afhankelijk zijn van de Chinese vraag.

Het aandeel van soja in diervoeding in China is vorig jaar landelijk (gedaald tot 15,3 procent, van 17,8 procent in 2017. Dat is een besparing van 11 miljoen ton meel, of 14 miljoen ton bonen.