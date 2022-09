Chipbedrijven ASMI, Besi en ASML onderaan in dieprode AEX

De AEX-index op het Damrak dook donderdag diep in het rood en kende alleen maar verliezers. Beleggers verwerkten de zware koersverliezen op Wall Street, die volgden op de renteverhoging in de Verenigde Staten. De Amerikaanse Federal Reserve schroefde woensdag het rentetarief voor de derde keer op rij met 0,75 procentpunt op om de hoge inflatie te bestrijden en gaf aan de rente te zullen blijven verhogen. Hogere rentetarieven zijn slecht nieuws voor aandelen en vooral voor snelgroeiende techbedrijven. De chipbedrijven ASMI, Besi en ASML behoorden dan ook tot de grootste dalers in Amsterdam.

Beleggers vrezen dat de sterke renteverhogingen door de centrale banken een wereldwijde recessie zullen veroorzaken. Fed-voorzitter Jerome Powell gaf aan dat er geen pijnvrije weg is om de inflatie te bestrijden. Hoe groot de kans op een recessie is kon Powell niet zeggen, maar hij verwacht wel dat de situatie op de Amerikaanse arbeidsmarkt zal verslechteren. Naast de renteverhoging in de VS gaat de aandacht uit naar de Bank of England, die naar verwachting later op de dag de Britse rente ook verder gaat verhogen.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 1,5 procent lager op 659,56 punten. De MidKap zakte 1,3 procent tot 893,36 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 1,4 procent.

ASMI, Besi en ASML verloren ruim 3 procent. Winkelvastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield deed het nog slechter door de recessievrees en zakte dik 5 procent. Thuisbezorgd-moeder Just Eat Takeaway en fintechbedrijf Adyen verloren rond de 3 procent. ING verloor 1,6 procent ondanks dat hogere rentes over het algemeen gunstig zijn voor banken.

Ook in de MidKap stonden alle fondsen in het rood. Luchtvaartcombinatie Air France-KLM en metalengroep AMG waren de grootste verliezers, met een min van ruim 3 procent.

In Z├╝rich zakte Credit Suisse 1,8 procent. Volgens zakenkrant Financial Times wil de door schandalen geplaagde Zwitserse bank zijn investeringstak in drie delen opsplitsen, waarbij winstgevende onderdelen mogelijk later worden verkocht. De bank hoopt daarmee geld op te halen zonder nieuwe aandelen te hoeven uitgeven.

De euro zakte na het rentebesluit van de Fed tot het laagste niveau in twintig jaar ten opzichte van de dollar, die door de hogere rente in de VS aantrekkelijk is. De eenheidsmunt was 0,9829 dollar waard, tegen 0,9884 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde een fractie tot 82,92 dollar. Brentolie bleef ongewijzigd op 89,81 dollar per vat.