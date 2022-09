Damrak koerst af op fors lager begin na renteverhoging in VS

De AEX-index op het Damrak lijkt donderdag ruim 1 procent lager te beginnen, na de zware koersverliezen op Wall Street. Beleggers verwerken de renteverhoging in de Verenigde Staten. De Amerikaanse Federal Reserve schroefde woensdag het rentetarief voor de derde keer op rij met 0,75 procentpunt op om de hoge inflatie te bestrijden. De beleidsmakers van de centrale bank gaven daarbij aan dat ze de rente de komende tijd zullen blijven verhogen en vastbesloten zijn om de inflatie terug te brengen naar de doelstelling van 2 procent.

Beleggers vrezen dat de sterke renteverhogingen door de centrale banken een wereldwijde recessie zullen veroorzaken. Fed-voorzitter Jerome Powell gaf aan dat er geen pijnvrije weg is om de inflatie te bestrijden. Hoe groot de kans op een recessie is kon Powell niet zeggen, maar hij verwacht wel dat de situatie op de Amerikaanse arbeidsmarkt zal verslechteren. Naast de renteverhoging in de VS gaat de aandacht uit naar de Bank of England, die naar verwachting later op de dag de Britse rente ook verder gaat verhogen.

De Bank of Japan hield donderdag het soepele monetaire beleid, dat werd ingevoerd om de economie door de coronacrisis te loodsen, ongewijzigd. In Japan is de inflatie in tegenstelling tot veel andere grote economieën veel lager, waardoor de centrale bank de rente nog niet hoeft te verhogen. De Japanse yen staat daardoor wel onder druk ten opzichte van de Amerikaanse dollar. De Nikkei in Tokio eindigde 0,6 procent lager en ook de andere Aziatische aandelenmarkten gingen omlaag.

De oorlog in Oekraïne houdt de gemoederen ook bezig. Een verdere escalatie van het conflict dreigt nu Rusland honderdduizenden reservisten heeft opgeroepen, die kunnen worden ingezet in Oekraïne. Volgens EU-buitenlandchef Josep Borrell wil Europa meer wapens naar Oekraïne sturen en komen er mogelijk nieuwe sancties tegen Rusland.

In Zürich gaat de aandacht uit naar Credit Suisse. Volgens zakenkrant FT wil de door schandalen geplaagde Zwitserse bank zijn investeringstak in drie delen opsplitsen, waarbij winstgevende onderdelen mogelijk later worden verkocht. De bank hoopt daarmee geld op te halen zonder nieuwe aandelen te hoeven uitgeven.

De euro zakte na het rentebesluit van de Fed tot het laagste niveau in twintig jaar ten opzichte van de dollar, die door de hogere rente in de VS aantrekkelijk is. De eenheidsmunt was 0,9826 dollar waard, tegen 0,9884 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,5 procent tot 83,39 dollar. Brentolie werd 0,6 procent duurder op 90,35 dollar per vat.