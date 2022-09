Ook consumentenvertrouwen EU daalt naar nieuw dieptepunt

Inwoners in heel de Europese Unie zijn somberder dan ooit tevoren over hun financiën en de economie. Het consumentenvertrouwen is volgens onderzoekers van de Europese Commissie in september gedaald tot het laagste niveau ooit gemeten.

De graadmeter voor alle EU-landen zakte 3,5 punten tot een stand van min 29,9. Het sentiment in de eurozone ging 3,5 punten omlaag tot min 28,8. Dat is ver beneden het gemiddelde niveau van de afgelopen jaren en ook lager dan aan het begin van de coronacrisis, toen Europese regeringen lockdowns afkondigden.

Door de energiecrisis stijgen de prijzen voor tal van producten erg hard, wat Europeanen waarschijnlijk pessimistischer maakt over hun financiële situatie. Daarnaast houden economen rekening met een recessie die veroorzaakt wordt door de stijgende gasprijzen en renteverhogingen.

Eerder deze meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek dat het Nederlandse consumentenvertrouwen tot een historisch dieptepunt is gedaald. Bijna de helft van de huishoudens in Nederland verwacht de komende twaalf maanden geen geld te kunnen sparen. Ook was het aantal mensen dat liever geen grote aankopen doet nog nooit zo hoog als nu, meldde het statistiekbureau.