Ranglijst financiële centra: New York bovenaan, Moskou keldert

New York blijft het belangrijkste financiële centrum in de wereld, gevolgd door Londen. Dat blijkt uit de ranglijst Global Financial Centres Index (GFCI). Singapore heeft Hongkong verdrongen van de derde plaats op de ranglijst, terwijl Moskou is gekelderd in de index.

Hongkong staat nu op de vierde plaats, gevolgd door San Francisco, Shanghai, Los Angeles, Beijing, Shenzhen en Parijs op nummer tien. Tokio neemt de zestiende plaats in. Frankfurt staat op plek achttien en Amsterdam op negentien. De ranglijst die sinds 2007 wordt gepubliceerd bestaat in totaal uit 119 steden. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de concurrentiekracht en aantrekkelijkheid voor financiële professionals.

Moskou kelderde met 22 plekken naar de 73e plaats. Vanwege de oorlog in Oekraïne gaat Rusland gebukt onder zware economische sancties van het Westen en hebben veel grote westerse bedrijven zich teruggetrokken uit het land. Sint-Petersburg daalde met 17 plaatsen naar positie 114 in de index.

New York, met de beurzen op Wall Street, staat nu al vier jaar bovenaan. Daarvoor was Londen koploper. Mede door de brexit moest de Britse hoofdstad die titel prijsgeven. De Britse premier Liz Truss heeft gezegd de City of London als financieel centrum te willen “ontketenen”. Zo wordt overwogen een beperking op bonussen voor bankiers in Londen op te heffen.