Rentevrees slaat toe op aandelenbeurs in Amsterdam

De aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag met een fors verlies de handel uitgegaan. Net als op andere beurzen drukten de renteverhogingen van centrale banken op het gemoed. Zo stelde de Amerikaanse Federal Reserve na een renteverhoging van driekwart procentpunt nog een reeks forse stappen omhoog in het vooruitzicht.

In de AEX eindigden slechts enkele ‘waardeaandelen’ met winst. Gevestigde partijen als brouwer Heineken, supermarktconcern Ahold Delhaize of olie- en gasconcern Shell die met beleggers vooral met voorspelbare winstuitkeringen als relatief veilig worden gezien.

De hoofdindex sloot 1,9 procent lager op 657,40 punten, met chipbedrijven ASML en Besi als grootste verliezers. Zij eindigden tot 6,6 procent lager. Ook de investeerder in winkelvastgoed Unibail-Rodamco-Westfield was met een min van bijna 6 procent een harde daler. Het consumentenvertrouwen in de Europese Unie bereikte een nieuw dieptepunt, wat veel winkeliers mogelijk in hun verkoopcijfers gaan merken.

Naast de Fed verhoogden ook de centrale banken van Zwitserland, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk de rentes. De vrees bestaat dat die hogere rentes een recessie veroorzaken. Daarnaast zijn hogere rentes in de regel nadelig voor de waardering van aandelen. Dat komt omdat de veiliger geachte obligaties met hogere rentes weer meer kunnen opleveren.

De MidKap eindigde 1,5 procent lager op 891,44 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt verloren tot 1,8 procent. Bij de middelgrote fondsen stond verzekeraar ASR aan kop met een plus van 0,7 procent. Koffie- en theeconcern JDE Peets volgde met een winst van 0,3. Sportscholenuitbater Basic-Fit eindigde onderaan met een min van 4,9 procent.

In Z├╝rich daalde Credit Suisse 5,5 procent. Volgens zakenkrant Financial Times wil de door schandalen geplaagde Zwitserse bank de investeringstak in drie delen opsplitsen. De bank hoopt daarmee geld op te halen zonder nieuwe aandelen te hoeven uitgeven, maar persbureau Reuters meldde dat het concern investeerders heeft gepolst voor een kapitaalverhoging.

De Franse hotelgroep Accor zakte bijna 7 procent in Parijs na een verkoopadvies door analisten van de bank JPMorgan.

De euro was 0,9838 dollar waard, tegen 0,9884 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 1 procent tot 83,79 dollar. Brentolie kostte 0,9 procent meer, op 90,59 dollar per vat.