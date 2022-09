Shell wil naar Zuid-Afrikaanse Hoge Raad om booronderzoek

Olie- en gasconcern Shell wil in cassatie gaan bij de Zuid-Afrikaanse Hoge Raad na een uitspraak van een lagere rechter. Die stelde dat het bedrijf geen booronderzoek mag doen voor de oostkust van Zuid-Afrika. Ook de Zuid-Afrikaanse energieminister Gwede Mantashne is het niet eens met de uitspraak en wil dat de hoogste rechter zich over de zaak buigt.

Shell kreeg de exploratierechten voor het gebied in 2014, maar zou pas vorig jaar beginnen met boren. Dat zou langs een stuk kust zijn waar geregeld walvissen zijn gespot. Daarom kwamen verscheidene mensen en organisaties in verzet. Het hooggerechtshof legde het seismisch onderzoek daarom vorig jaar stil.

Volgens de rechter was het onderzoek naar de milieueffecten van de werkzaamheden bijvoorbeeld niet meer in overeenstemming met nieuwe wetten en zou leven in de zee geschaad kunnen worden. Mantashne probeerde de exploratierechten van Shell vorig jaar nog te vernieuwen, maar dat blokkeerde de rechter.