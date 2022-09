Wall Street krabbelt op na rentetik door Fed

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag wat opgekrabbeld na de flinke verliezen een dag eerder. Het besluit van de Amerikaanse Federal Reserve om de rente voor de derde keer op rij met een stevige 0,75 procentpunt te verhogen galmde nog na op Wall Street. De centrale bank gaf daarbij aan de rente ook in de komende tijd te blijven verhogen totdat de inflatie onder controle is.

Ook andere centrale banken haastten zich om de rentes te verhogen om de hard oplopende inflatie te beteugelen. Zo werd donderdag in het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Zwitserland de rente verhoogd. Beleggers vrezen dat de sterke renteverhogingen door de centrale banken een wereldwijde recessie zullen veroorzaken.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening een daling van 0,3 procent op 30.095 punten. De brede S&P 500 daalde met 0,5 procent tot 3771 punten en techgraadmeter Nasdaq leverde 0,75 procent in en kwam uit op 11.134 punten.

Beleggers verwerkten ook nog nieuwe gegevens over de Amerikaanse arbeidsmarkt. Zo bleek dat het wekelijkse aantal aanvragen voor een WW-uitkering met 5000 is gestegen tot 213.000. Fed-voorzitter Jerome Powell waarschuwde woensdag al bij het rentebesluit dat de situatie op de Amerikaanse arbeidsmarkt door de hoge rentes zal verslechteren.

Tesla daalde 1,5 procent. De fabrikant van elektrische auto’s roept in de Verenigde Staten bijna 1,1 miljoen voertuigen terug wegens een probleem met de elektrische ramen. De beveiliging van de autoruiten tegen beklemming werkt niet altijd goed, waardoor bestuurders en bijrijders kans op letsel lopen.

Farmaceut Eli Lilly won 1,9 procent dankzij een koopadvies van de Zwitserse bank UBS. De maker van een coronavaccin Novavax kelderde bijna 9 procent door een verkoopadvies van JPMorgan.

KB Home daalde zo’n 4 procent na publicatie van de kwartaalcijfers. De huizenbouwer waarschuwde daarbij voor meer uitdagingen in de komende maanden. Concurrent Lennar, die ook met resultaten kwam, won 1,6 procent.

FedEx steeg met 0,4 procent. De grote Amerikaanse pakketvervoerder brengt na de slotbel op Wall Street de resultaten naar buiten. Het concern gaf vorig week al een winstalarm vanwege de verslechterde economische omstandigheden.

De euro is 0,9866 dollar waard, tegen 0,9884 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 3,3 procent tot 85,60 dollar. Brentolie steeg 3 procent tot 92,63 dollar per vat.