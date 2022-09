Zorgen op kopermarkt om tekorten in toekomst

Op de markt voor koper heersen zorgen dat er in de toekomst mogelijk tekorten aan het belangrijke metaal kunnen ontstaan. De koperprijs is de laatste tijd namelijk hard gedaald door vrees voor een economische recessie. Daardoor kunnen mijnbouwers terughoudender worden met investeringen in nieuwe projecten voor de productie van koper, dat onder meer veel wordt gebruikt in de industrie, de bouw en de telecomsector.

De prijs van koper is sinds het bereiken van een recordniveau in maart met ongeveer een derde gedaald vanwege zorgen dat de vraag wordt geraakt door een recessie. Door die prijsdaling is er onzekerheid gekomen bij bedrijven voor investeringen in projecten. Zo maakte mijnbouwer Newmont onlangs bekend af te zien van de ontwikkeling van een kopermijn in Peru van 2 miljard dollar. En branchegenoot Freeport-McMoRan waarschuwde dat de huidige prijs ontoereikend is om nieuwe investeringen te ondersteunen.

Maar analisten zeggen dat de vraag naar koper juist zal toenemen door de energietransitie en de overgang op elektrisch rijden. Koper wordt veel gebruikt in bijvoorbeeld windmolens, stroominfrastructuur en elektrische auto’s. De hoeveelheid koper in een elektrische auto is meer dan twee keer zo groot als in een auto met een brandstofmotor, zegt de Copper Alliance.

Analisten van S&P Global denken dat de wereldwijde jaarlijkse vraag naar koper kan verdubbelen tot 50 miljoen ton in 2035. Maar door gebrek aan nieuwe investeringen kan het aanbod achterblijven, aldus de onderzoekers. Er kan daardoor een gat tussen vraag en aanbod van wel 10 miljoen ton ontstaan, vreest S&P. Zakenbank Goldman Sachs denkt dat koperbedrijven de komende tien jaar 150 miljard dollar investeringen moeten doen om een tekort van 8 miljoen ton op te kunnen lossen.

Kenners wijzen verder op de productieproblemen met koper in Chili. Dat Zuid-Amerikaanse land is ’s werelds grootste koperexporteur, maar mijnen in Chili raken uitgeput. Ook worden nieuwe kopermijnen steeds lastiger en duurder om te ontwikkelen. Dit speelt ook in Peru, dat eveneens een belangrijke koperproducent is.

Er wordt wel steeds meer werk gemaakt van het recyclen van koper. S&P schat dat gerecycled koper in 2035 goed zal zijn voor 22 procent van de totale markt. Dat was 16 procent in 2021, aldus het onderzoeksbureau. Dat gerecyclede koper komt bijvoorbeeld uit oude elektrische auto’s.