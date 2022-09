ABN AMRO: veel kantoren voldoen nog niet aan duurzaamheidseisen

Veel kantoorpanden voldoen nog niet aan de wettelijke verplichting om vanaf volgend jaar minimaal het energielabel C te hebben. Dat meldt ABN AMRO na een analyse. Volgens de bank komt dat onder meer door de hoge investeringen, onduidelijke regelgeving en een gebrek aan personeel.

Het gaat om 40 procent van de kantoorpanden. Volgens vastgoedspecialisten van ABN AMRO, die de analyse uitvoerde, gokken eigenaren erop dat de kans op een boete vooralsnog klein is vanwege een tekort aan handhavers.

Eigenaren van kantoorpanden die nog niet aan het energielabel voldoen, kunnen volgens de bank binnenkort een brief van de gemeente verwachten. Daarin zullen zij worden gewaarschuwd: een eigenaar die geen energielabel C kan overleggen op 1 januari 2023 mag zijn pand niet meer verhuren als kantoorruimte. Hij riskeert daarmee een dwangsom en in het uiterste geval gedwongen sluiting.

Ook merkt de bank op dat 15 procent van de kantooreigenaren gewoon een energielabel C kan krijgen als ze dat aanvragen. Hun kantoorpanden voldoen namelijk al aan de eisen zonder dat daar aanpassingen voor nodig zijn. Voor 25 procent van de panden zijn nog investeringen nodig.

Vooral kleine beleggers hebben een achterstand. Mogelijk door een gebrek aan investeringsmogelijkheden, maar ook door een informatieachterstand, aldus ABN AMRO. Zij weten vaak niet hoe ze kantoorpanden moeten verduurzamen. De bank roept de overheid daarom op om alle informatie over de verduurzamingseisen te verzamelen en centraal te delen.

Onderzoekers van Taksforce Label A, dat bedrijven en lokale overheden adviseert over de energietransitie, berekende in augustus al dat mogelijk een kwart van de bedrijfs- en overheidsgebouwen niet energiezuinig is. Zij schatten bovendien dat zo’n 115.000 van de circa 480.000 zogeheten utiliteitsgebouwen slechter scoren dan energielabel C. Volgens de onderzoekers scoorden vooral kleinere oudere panden van bijvoorbeeld winkeliers of scholen slecht.