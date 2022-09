Apple vervangt Pepsi als sponsor Halftime Show Super Bowl

Apple Music is de nieuwe sponsor van de roemruchte Halftime Show tijdens de Super Bowl. Apple vervangt frisdrankmerk Pepsi als geldschieter van de show in de rust van de finale van de Amerikaanse footballcompetitie. De Super Bowl is doorgaans het best bekeken televisie-evenement van het jaar in de Verenigde Staten.

De show in de rust van de wedstrijd is een spektakel op zichzelf. Grote artiesten als The Weeknd, Jennifer Lopez, Shakira, Beyoncé, Justin Timberlake, Lady Gaga, Katy Perry, Bruno Mars, Prince en Madonna speelden het pauzenummer al eens vol.

Het techbedrijf sloot een meerjarig contract met de National Football League (NFL), te beginnen in februari 2023. De overeenkomst is een belangrijk promotieplatform voor Apple. Dat bedrijf word al sinds 2001 met muziek geassocieerd toen het de digitale muziekspeler iPod introduceerde. De financiële voorwaarden van de overeenkomst zijn niet bekendgemaakt.

Volgens ingewijden dingt Apple ook mee naar uitzendrechten van de competitie. Apple zou de thuisbasis kunnen worden voor NFL Sunday Ticket, een pakket waarmee fans elke wedstrijd op zondag kunnen bekijken.