Britse energiesteun kost schatkist komende tijd 60 miljard pond

Het Verenigd Koninkrijk zal de komende zes maanden zo’n 60 miljard pond, omgerekend 68 miljard euro, kwijt zijn aan subsidies voor gas- en elektriciteitsrekeningen voor huishoudens en bedrijven. Dat zei de Britse minister van Financiën Kwasi Kwarteng. Ook worden de belastingen verlaagd om de economie aan te jagen.

Hij benadrukte in het parlement dat de kostenramingen van de energieplannen “bijzonder onzeker” zijn gezien de sterk schommelende energieprijzen. “Op basis van recente prijzen zullen de totale kosten van het energiepakket voor de zes maanden vanaf oktober naar verwachting ongeveer 60 miljard pond bedragen”, zei hij. Kwarteng verwacht dat de kosten zullen dalen naarmate de onderhandelingen over nieuwe langlopende energiecontracten met leveranciers vorderen.

Premier Liz Truss kondigde eerder aan de energieprijzen twee jaar lang te bevriezen. Met de stap wil ze voorkomen dat meer huishoudens en bedrijven in de problemen komen door de sterk gestegen prijzen. Zo moet ook een recessie worden voorkomen of de omvang ervan worden beperkt.

Kwarteng zei verder dat wordt afgezien van een verhoging van de bedrijfsbelasting en dat een belasting op de aankoop van woningen wordt verlaagd, naast andere aanpassingen van het belastingstelsel. Kwarteng zei dat het Verenigd Koninkrijk hierdoor een van de meest concurrerende en op groei gerichte belastingsystemen ter wereld krijgt.

De minister maakte verder bekend dat een beperking van de bonussen voor bankiers wordt afgeschaft. Nu mogen bankiers in het Verenigd Koninkrijk een bonus krijgen van maximaal twee keer het gewone jaarsalaris. Die beperking werd opgelegd door de Europese Unie in de nasleep van de financiële crisis van 2008. Kwarteng stelde dat daardoor alleen maar de basissalarissen omhoog zijn gegaan en banken activiteiten naar buiten Europa hebben verplaatst.

Truss heeft beloofd Londen als financieel centrum “te ontketenen” om zo beter de concurrentie aan te kunnen met zakencentra als New York, Singapore en Hongkong. Door de beperking op bonussen op te heffen, moet de Britse hoofdstad aantrekkelijker worden voor topbankiers en beurshandelaren.

Eerder werd ook al het verbod op het winnen van schaliegas via fracking teruggedraaid. Die methode, waarbij chemicaliën en steengruis of zand onder druk de bodem in worden gespoten om gas dat gevangen zit in steen vrij te maken, is omstreden. Er gold sinds 2019 een verbod op fracking vanwege zorgen over aardbevingen die daardoor kunnen ontstaan.