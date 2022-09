CBS: bedrijfswinst die wegvloeit naar buitenland jaren onderschat

De winsten van bedrijven in Nederland stromen voor een groter deel dan gedacht weg naar het buitenland. Nieuw onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) wijst uit dat het aantal bedrijven in buitenlandse handen jarenlang is onderschat. Het statistiekbureau moet nu verschillende economische cijfers naar beneden bijstellen.

Het gaat om miljarden euro’s. CBS-econoom Peter Hein van Mulligen legt uit dat het bruto nationaal inkomen (bni) en het saldo op de lopende rekening in de periode 1995-2021 lager uitkomen dan geraamd. Dat betekent volgens hem niet dat de Nederlandse economie er opeens slechter voorstaat. De belangrijkste graadmeter voor de omvang van de economie wordt niet aangepast.

Het zou zelfs als een meevaller voor Nederland kunnen uitpakken, want deze gegevens worden ook gebruikt voor het bepalen van de afdracht van Nederland aan de Europese Unie. Volgens Van Mulligen zou het kunnen dat Nederland door de bijstellingen nog geld terugkrijgt uit Brussel. Maar een concrete inschatting kan hij hierover niet geven.

Dat economische cijfers met terugwerkende kracht wat worden bijgesteld, is op zich niets nieuws. Van Mulligen wijst erop dat er regelmatig “groot onderhoud” aan de cijfers wordt gepleegd, niet alleen in Nederland maar ook in andere landen.

Dat het aantal bedrijven in buitenlandse handen jarenlang is onderschat heeft er volgens de econoom mee te maken dat de bedrijfsstructuren van multinationals steeds complexer zijn geworden. Daarnaast is het CBS erachter gekomen dat gegevens die in bedrijfsboekhoudingen worden gevonden over ingehouden winsten soms meer bewerking nodig hebben.