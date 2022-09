FNV presenteert nieuwe cao-eis voor callcenters, acties dreigen

Vakbond FNV stelt callcenters een voorlopig ultimatum. Gaan werkgevers niet in op hun nieuwe cao-eis, dan volgt een definitief ultimatum en volgen mogelijk acties. De vakbond wil nu onder meer dat het minimumloon voor callcentermedewerkers naar 14 euro gaat. Ook wil de bond dat er voor werknemers van callcenters een redelijke thuiswerkvergoeding en pensioenregeling komen.

Volgens FNV worden callcentermedewerkers, een sector die bestaat uit zo’n 45.000 werknemers, al jaren onderbetaald. De omzet van de bedrijven zou volgens de bond echter recordhoogtes bereiken. FNV-bestuurder Elly Heemskerk noemt de sector daarom “de belichaming van scheefgroei in Nederland”. Werknemers komen volgens Heemskerk in financiële problemen, terwijl het geld in de zakken van de baas vloeit.

De thuiswerkvergoeding voor werknemers moet volgens FNV 3 euro per dag bedragen. Ook vraagt de vakbond om een energietoeslag van 2 euro per dag. Daarnaast zouden callcentermedewerkers jaarlijks een uitkering van 1200 euro moeten krijgen.

De cao-onderhandelingen liggen al maanden stil sinds het eindbod van werkgevers, met daarin een volgens de bond minimale loonsverhoging, werd afgewezen. FNV eist een beter bod, vooral vanwege de inflatie en stijgende kosten voor levensonderhoud. Een groot deel van de sector verdient volgens de vakbond het minimumloon.