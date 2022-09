Herstelpoging op Damrak na koersval door rentevrees

De AEX-index op het Damrak lijkt vrijdag een voorzichtige poging te doen om wat te herstellen na de recente zware koersverliezen, die werden veroorzaakt door de rentevrees. Wereldwijd schroeven centrale banken hun rentetarieven op om de sterke stijging van de consumentenprijzen te stoppen en de inflatie weer richting hun doelstellingen van 2 procent te brengen.

Door de rente te verhogen wordt geld lenen duurder en is er minder geld beschikbaar, wat de prijzen moet drukken. De hogere rentes vergroten echter het risico op een wereldwijde economische recessie en maken aandelen als belegging minder aantrekkelijk voor investeerders.

Naast de energiecrisis in Europa en de vrees voor een verdere escalatie van de oorlog in Oekraïne, gaat de aandacht uit naar de Italiaanse verkiezingen, die zondag plaatsvinden. Volgens de opiniepeilingen lijkt de nationalistische partij Fratelli d’Italia, ofwel Broeders van Italië, af te stevenen op een duidelijke overwinning. Giorgia Meloni, de leider van de radicaal-rechtse partij, wordt daarmee mogelijk de eerste vrouwelijke premier van het land.

De Amsterdamse beurs koerst af een nipt hoger begin van de laatste dag van de week. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting met kleine plussen openen. In het Verenigd Koninkrijk, waar de Bank of England de rente donderdag verder heeft verhoogd in de strijd tegen de inflatie, is het consumentenvertrouwen afgenomen tot het laagste niveau sinds het begin van de metingen in 1974. Britse huishoudens maken zich vooral zorgen over de sterk gestegen kosten van het levensonderhoud.

De Aziatische aandelenmarkten lieten vrijdag opnieuw verliezen zien. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,8 procent in de min en de Kospi in Seoul zakte 1,9 procent. In Japan hadden beleggers een vrije dag.

De Europese beurzen sloten donderdag met flinke verliezen. De AEX zakte 1,9 procent tot 657,40 punten en de MidKap verloor 1,5 procent tot 891,44 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt daalden tot 1,8 procent. Ook Wall Street ging opnieuw omlaag. De Dow-Jonesindex eindigde 0,4 procent in de op 30.076,68 punten. De brede S&P 500 verloor 0,8 procent en techgraadmeter Nasdaq zakte 1,4 procent.

De euro was 0,9835 dollar waard, tegen 0,9838 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,2 procent tot 83,30 dollar. Brentolie kostte ook 0,2 procent minder, op 90,29 dollar per vat.