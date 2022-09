Meer winst voor bedrijven in tweede kwartaal

Nederlandse bedrijven hebben in het tweede kwartaal van dit jaar bij elkaar flink hogere winsten in de boeken gezet. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) waren de bedrijven, de financiële sector uitgezonderd, goed voor een winst van 75,2 miljard euro. Dat is 8,4 miljard euro meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Sinds het begin van de metingen eind vorige eeuw werd niet eerder zo’n hoge winst geboekt in het tweede kwartaal van een jaar.

Het CBS benadrukt dat bedrijven in de meetperiode minder coronasteun hebben ontvangen. Maar toch was zowel de operationele winst als de winst van buitenlandse dochters hoger.

Met name de energiebedrijven, de luchtvaart, reisbureaus, uitzendbureaus en logiesverstrekkers boekten meer winst. Dit lijkt te maken te hebben met de heropening van de economieën na de coronamaatregelen en sterk gestegen energieprijzen.

De extra winsten van de bedrijven zorgden er ook voor dat er meer belasting moest worden betaald. Niet-financiële bedrijven waren in het tweede kwartaal 4,9 miljard euro meer kwijt aan belastingen over hun winst in vergelijking met een jaar eerder. Daarnaast werd er voor 10 miljard euro extra aan dividend uitgekeerd aan aandeelhouders. Ook namen de investeringen in vaste activa, zoals gebouwen, transportmiddelen en machines, met 4,4 miljard euro toe.