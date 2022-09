Minister besluit later over belangrijke frequentieband voor 5G

Minister Micky Adriaansens van Economische Zaken neemt pas later een besluit over de indeling van een frequentieband die belangrijk is voor supersnel internet 5G. Adriaansens hoopt nog steeds dat deze 3,5 GHz-band per 1 december volgend jaar beschikbaar is voor landelijk mobiel gebruik, maar de “kans op vertraging is toegenomen”, erkent de bewindsvrouw.

Telecombedrijven bieden al 5G aan in Nederland. Maar via de beloofde frequentieband, die nu wordt gebruikt door satellietbedrijf Inmarsat voor noodoproepen, zijn nog veel hogere datasnelheden mogelijk. Die zijn volgens telecomaanbieders nodig omdat steeds meer apparaten met internet zijn verbonden.

Tussen telecombedrijven zijn “inhoudelijk elkaar tegensprekende zienswijzen” over waar ze geplaatst zouden moeten worden in de 3,5 GHz-band, aldus Adriaansens. Mede daardoor heeft ze meer tijd nodig voor het indelingsbesluit, dat ze nog wel voor het einde van het jaar wil nemen.