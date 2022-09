Opnieuw klap voor AEX door rentezorgen en recessievrees

De beurshandel op het Damrak bleef vrijdag in de ban van de rentezorgen en recessievrees. De AEX-index kreeg daardoor opnieuw een klap na het forse koersverlies een dag eerder. De negatieve stemming volgt op de renteverhogingen door tal van centrale banken deze week. Die hopen daarmee de sterke stijging van de consumentenprijzen te stoppen. De hogere rentes vergroten echter het risico op een wereldwijde economische recessie en maken aandelen als belegging minder aantrekkelijk.

Cijfers van marktonderzoeker S&P Global over de bedrijvigheid in de economie van de eurozone, toonden daarbij aan dat een recessie in het eurogebied aanstaande is. Vooral de Duitse economie staat onder druk door de energiecrisis. De vraag naar goederen en diensten in Duitsland neemt sterk af doordat consumenten en bedrijven de hand steeds meer op de knip houden door de sterk gestegen energieprijzen. Naast de economische zorgen gaat de aandacht uit naar de Italiaanse verkiezingen die zondag plaatsvinden.

De hoofdindex op Beursplein 5 leverde rond het middaguur 1,8 procent in op 645,43 punten. Een dag eerder was de AEX al 1,9 procent gezakt. Alle 25 hoofdfondsen stonden in het rood. Thuisbezorgd-moeder Just Eat Takeaway en olie- en gasconcern Shell waren de grootste dalers met minnen van rond de 4 procent. Staalmaker ArcelorMittal, techinvesteerder Prosus en fintechbedrijf Adyen verloren ruim 2 procent.

De MidKap raakte 1,9 procent kwijt op 874,86 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren tot 1,3 procent. De Londense FTSE zakte 1,6 procent, na een daling van het Britse consumentenvertrouwen tot het laagste niveau sinds het begin van de metingen in 1974. Ook liet de Britse minister van Financiën Kwasi Kwarteng weten dat de plannen om de Britse huishoudens en bedrijven te helpen met de hoge energierekening omgerekend zo’n 68 miljard euro gaan kosten.

De beurs in Milaan verloor 1,7 procent. De nationalistische partij Fratelli d’Italia, Broeders van Italië, lijkt af te stevenen op een duidelijke overwinning. Giorgia Meloni, de leider van de radicaal-rechtse partij, wordt daarmee mogelijk de eerste vrouwelijke premier van het land. Investeerders maken zich vooral zorgen over haar euroscepsis en de impact van haar plannen op de enorme schuldenberg van Italië.

De euro zakte verder weg en was 0,9746 dollar waard, tegen 0,9838 dollar een dag eerder. De olieprijzen gingen ook omlaag door de vrees voor een recessie. Een vat Amerikaanse olie werd 2,2 procent goedkoper op 81,69 dollar. Brentolie kostte 2 procent minder op 88,64 dollar per vat.