Pijn in portemonnee consument noopt Made.com tot schrappen banen

De Britse onlinewinkel voor meubilair Made.com gaat banen schrappen en zet zichzelf in de etalage. De webshop, die ook actief is in Nederland, zegt veel last te hebben van de hoge inflatie en het historisch lage consumentenvertrouwen in Europa. Daarnaast ijlt de coronpandemie nog altijd na in wereldwijde vervoersketens, waardoor transportkosten voor Made.com explosief zijn gestegen.

Vanwege de verslechterde omstandigheden is Made.com al langer op zoek naar manieren om de balans te versterken. Het bedrijf ziet nu weinig kansen om dit via de beurs te doen, dus is de zoektocht naar een nieuwe eigenaar begonnen. In de komende paar weken beslist het bedrijf ook hoeveel banen worden geschrapt om kosten te besparen.

Voor heel 2022 rekent het beursgenoteerde Made.com op een aangepast operationeel verlies, dus voor rentes, belastingen en afschrijvingen, tussen de 50 en 70 miljoen pond. Daarmee valt het verlies minstens twee keer zo groot uit als het bedrijf eerder verwachtte.

De winstwaarschuwing deed Made.com tegen een achtergrond van dalende verkopen door winkeliers in het Verenigd Koninkrijk. In augustus daalde de Britse detailhandelsverkopen onverwacht hard ten opzichte van de voorgaande maand.