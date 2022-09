Schiphol: loonvoorstel beveiligers aanstaande, nog wel problemen

De uitkomst van salarisonderhandelingen tussen Schiphol en de beveiligers op de luchthaven wordt binnen twee weken verwacht. Dat meldt financieel directeur van Schiphol Robert Carsouw. In hoeverre een loonsverhoging leidt tot een betere bezetting bij de beveiliging blijft onduidelijk. Carsouw geeft aan niet op de uitkomsten vooruit te willen lopen. Ondertussen komt Schiphol in actie om het werk van het beveiligingspersoneel op de luchthaven aantrekkelijker te maken.

Er is al tijden sprake van een krappe bezetting onder beveiligers op Schiphol. Daardoor ontstaan rijen tot soms buiten de vertrekhallen. Desondanks ziet Carsouw dat het aantal beveiligers dat op Schiphol komt werken toeneemt, al gaat de instroom niet zo snel als gehoopt. “De uitstroom is niet versneld, de instroom niet vertraagd nadat de extra toeslag van 5,25 euro per uur eraf is gegaan. Dat betekent dus dat geld niet alles oplost.”

Om erachter te komen wat er nodig is om meer beveiligers aan te trekken, is de luchthaven in gesprek gegaan met de afdeling en beveiligingsbedrijven. Daaruit kwamen naast salaris twee andere kritiekpunten bovendrijven.

Zo ondervonden beveiligers volgens Carsouw een hoge werkdruk door de werkroosters, onder meer door onregelmatige diensten. Ook hadden beveiligers behoefte aan een ruimte waar ze tot rust konden komen in pauzes. Met beide punten is Schiphol inmiddels aan de slag gegaan, meldt de financieel directeur.

FNV meldde eerder dat beveiligers door het wegvallen van de zomertoeslag per september elders werk gingen zoeken. Volgens FNV-campagneleider op Schiphol Joost van Doesburg was de uitstroom onder beveiligers hoog.

Om de drukte in de vertrekhallen te beheersen riep de luchthaven vliegmaatschappijen op om vluchten te annuleren. Ook vorige week, waarna Schiphol de maatschappijen een vergoeding aanbood van 350 euro per geannuleerde passagier.

Volgens Carsouw komen daarmee nu enkele duizenden passagiers per week minder naar de luchthaven. “Sommige airlines gaven aan het probleem te begrijpen. Omdat het een lastminuteverzoek was, vonden wij een vergoeding op zijn plaats”, legt Carsouw uit. Maar er waren ook airlines voor wie het verzoek operationeel niet uitvoerbaar was. Daar heeft Carsouw alle begrip voor. “De capaciteit moest uit die week. Dat heeft geld gekost, maar we hebben het samen goed gedaan.”