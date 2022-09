Studie: bitcoinproductie VS even vervuilend als 6 miljoen auto’s

De energie die nodig is voor de productie van bitcoins in de Verenigde Staten zorgt voor net zoveel uitstoot als ongeveer 6 miljoen auto’s per jaar. Dat zeggen milieugroeperingen in een rapport. Zij roepen Amerikaanse staten dan ook op om nieuwe activiteiten voor het delven van de digitale munten te verbieden om zo het klimaat niet verder te schaden.

Het delven van bitcoins door computers gebruikt veel energie vanwege de complexe berekeningen die daarbij nodig zijn. Volgens de milieuorganisaties zorgde de bitcoinproductie in de VS in de periode tussen medio 2021 en 2022 voor een CO2-uitstoot van 27,4 miljoen ton. Dat is drie keer de uitstoot van de grootste steenkolencentrale in de VS en bijna gelijk aan de jaarlijkse uitstoot van 6 miljoen auto’s.

Volgens een recente studie van het Witte Huis vindt nu 38 procent van het wereldwijde delven van bitcoins in de VS plaats. Dat was slechts 3,5 procent in 2020. Doordat China het delven van bitcoins drastisch aan banden heeft gelegd zijn veel bitcoinbedrijven naar de VS gegaan of breiden ze hun Amerikaanse activiteiten uit.

Een belangenvereniging voor bitcoindelvers in de VS zegt dat de crypto-industrie relatief weinig stroom verbruikt en dat meer dan de helft van die energie uit duurzame bronnen komt.