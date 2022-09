Turkije verwelkomt veel meer toeristen, maar minder Russen

Het toerisme in Turkije neemt flink toe. Het land verwelkomde in de belangrijke zomermaand augustus bij elkaar zo’n 6,3 miljoen vakantiegangers. Dat waren er veel meer dan een jaar eerder, toen corona nog nadrukkelijker speelde en Turkije krap 4 miljoen vakantiegangers telde. Vooral Europeanen bezochten de Turkse Rivièra en andere hotspots weer vaker. Het aantal Russen dat op vakantie ging naar Turkije nam wel iets af.

Anders dan andere landen heeft Turkije Rusland geen sancties opgelegd in reactie op de invasie van Rusland in Oekraïne. Daardoor kunnen Russen ook naar Turkije op vakantie blijven gaan. In augustus kozen 806.000 Russen voor Turkije als zonbestemming. Dat waren er in augustus vorig jaar nog 906.000.

In totaal bezochten ruim 204.000 Nederlanders Turkije in augustus. Dat waren er een jaar eerder dik 116.000. Duitsers togen in augustus het vaakst naar Turkije. In totaal bezochten 858.000 Duitse vakantiegangers het land. Dat waren er een jaar eerder nog 611.000. Het aantal Britten dat naar Turkije vloog nam fors toe naar 555.000, tegen 21.500 in de zomermaand in 2021.

In de maanden januari tot en met augustus zag Turkije de toeristenstroom ruimschoots verdubbelen. De teller staat tot en met augustus op 29,3 miljoen reizigers.