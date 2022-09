Deutsche Bank schikt met beleggers over laks toezicht op Epstein

Deutsche Bank schikt voor ruim 26 miljoen dollar met Amerikaanse beleggers die de grootste bank van Duitsland beschuldigden van laks toezicht en het zaken doen met risicovolle klanten. De zaak ging onder meer over de banden van het financiële concern met de steenrijke zedendelinquent Jeffrey Epstein en verschillende Russische oligarchen.

De beleggers beweerden dat de bank al lang wist dat zijn antiwitwas- en klantcontroles niet heel effectief waren. De beleggers zouden daarvan de dupe zijn geworden toen hierover berichten naar buiten kwamen en de beurskoers onderuitging. Dat de risicovolle klanten bij Deutsche Bank konden bankieren zou te wijten zijn aan het “meedogenloze streven naar winst” van de bank.

Deutsche Bank ontkent zijn boekje ten aanzien van de beleggers te buiten te zijn gegaan. Het concern probeerde een Amerikaanse rechter eerder ook te overtuigen om de klacht af te wijzen. Maar de rechter ging niet mee in dat verzoek. Vervolgens koos de bank ervoor om de zaak te schikken, zonder erkenning van schuld.

Deutsche Bank kreeg in 2020 al een boete van 150 miljoen dollar van de autoriteiten van de staat New York vanwege falend toezicht op onder meer de omstreden financiële zaken van Epstein, die in 2019 zelfmoord pleegde in zijn cel. Volgens de marktwaakhond had de bank de miljardair op eigen initiatief benaderd om klant te worden nadat die eerder al veroordeeld was wegens kindermisbruik in Florida. Epstein gebruikte zijn rekening bij het concern om schikkingen te betalen, geld over te maken naar vrouwen in Oost-Europa, en 800.000 dollar te pinnen voor reizen en andere uitgaven.