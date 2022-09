Frans TotalEnergies steekt 1,5 miljard in gasproject Qatar

Het Franse olie- en gasconcern TotalEnergies steekt 1,5 miljard dollar in Qatars nieuwste grote gasproject. De investering komt slechts drie maanden nadat de Fransen zich al hadden ingekocht in een van de andere grote gasprojecten van de Golfstaat.

Qatar is groot in vloeibaar gemaakt aardgas (lng) en daar is nu extra veel vraag naar door de oorlog in Oekraïne en het wegvallen van gasleveringen uit Rusland. Volgens de Qatarese minister van Energie Saad Al-Kaabi zal de Franse deelname aan het North Field South helpen om de capaciteit voor de productie van lng te verhogen.

Toch zullen de uitbreidingsplannen op korte termijn weinig soelaas bieden voor de vele Europese bedrijven die zich zorgen maken over hun gastoevoer. De eerst lading gas uit het North Field South zal waarschijnlijk in 2027 verscheept kunnen worden. Voor het North Field East, waarin TotalEnergies in juni al een belang nam, is dat naar verwachting eind 2025 of begin 2026.