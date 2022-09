ING: vertrouwen particuliere beleggers krijgt harde klap

Het vertrouwen van kleine beleggers is in september hard gedaald, maakt ING op uit een eigen peiling. Particuliere beleggers verwachten dat zowel de prestaties van hun beleggingsportefeuille als hun financiƫle situatie zullen verslechteren.

De graadmeter waarmee ING het beleggersvertrouwen meet, daalde ten opzichte van augustus 13 punten tot een stand van 62. Ieder cijfer onder de 100 wijst op pessimisme, daarboven op optimisme. Het beleggersvertrouwen komt dicht bij het historische dieptepunt van 60 punten uit 2009, ten tijde van de kredietcrisis.

De helft van de particuliere beleggers verwacht dat de AEX, de leidende graadmeter op de Amsterdamse aandelenbeurs, de komende drie maanden zal zakken. Door alle renteverhogingen, problemen met hoge inflatie en de energiecrisis staat die index nu ruim 20 procent lager dan aan het begin van 2022.

Veel beleggers kiezen er volgens Bob Homan, hoofd van het ING Investment Office, voor om geld uit hun beleggingen te halen en in de verduurzaming van hun woning te steken. Door de hoge gas- en elektriciteitsprijzen kun je zo op energiekosten besparen. “Daarmee is duidelijk dat ook beleggers kijken naar besparingen in uitgaven voor zaken waar dagelijks behoefte aan is.”

Toch raakt de inflatie niet alle particuliere beleggers. Vijf op de tien beleggers gaven tegenover ING aan dat de prijsstijgingen geen effect hebben op hun koopgedrag.

De Nederlandsche Bank maakte eerder deze week bekend dat Nederlandse huishoudens in het tweede kwartaal flinke verliezen leden op aandelenbeleggingen. Volgens de centrale bank ging 6,7 miljard euro aan belegd vermogen verloren