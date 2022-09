Autoconcern Mazda overweegt nu ook definitief vertrek uit Rusland

Het Japanse autoconcern Mazda overweegt nu ook een definitief vertrek uit Rusland. Zijn fabriek in de oostelijke stad Vladivostok ligt door de oorlog in Oekraïne al maanden stil en het bedrijf zou volgens Japanse media inmiddels geen mogelijkheid meer zien om de productie opnieuw op te starten.

Een woordvoerder van Mazda laat weten dat het bedrijf de situatie momenteel bespreekt met Sollers, zijn lokale partner in Rusland. Over de toekomst van het Russische personeel is nog geen knoop doorgehakt. Mazda verkocht in 2021 nog ongeveer 30.000 auto’s in Rusland.

Het nieuws volgt op de aankondiging van Toyota enkele dagen terug om volledig te stoppen met het produceren van auto’s in Rusland. Die Japanse autofabrikant sloot eerder zijn fabriek in Sint-Petersburg ook al tijdelijk, omdat die door de Russische inval in Oekraïne en sancties zonder materialen en onderdelen was komen te zitten.

Toyota hoopte weer aan de slag te kunnen als de omstandigheden zouden verbeteren. “Maar na zes maanden zijn we niet in staat geweest om de normale activiteiten te hervatten, en we hebben geen aanwijzingen dat we in de toekomst kunnen herstarten”, schreef het bedrijf op zijn website. Toyota blijft nog wel als autoverkoper actief in Rusland.

De Russische automarkt stortte in na de invasie van Oekraïne. In mei en juni kelderden de verkopen zelfs met meer dan 80 procent, nadat grote buitenlandse autoconcerns Rusland de rug hadden toegekeerd of hun productie hadden gestaakt. De laatste tijd vergroten met name Chinese partijen hun marktaandeel in het land door de leegte op te vullen die is achterlaten door westerse en Japanse merken.