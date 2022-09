Britse krant: Truss werkt aan nog meer belastingverlagingen

De Britse premier Liz Truss is van plan om in het nieuwe jaar meer belastingverlagingen door te voeren in het Verenigd Koninkrijk. Die ingrepen komen dan bovenop het grote pakket aan maatregelen dat deze week al is aangekondigd, meldt de Britse krant The Telegraph.

Truss kondigde eerder aan de energieprijzen twee jaar lang te bevriezen. Met de stap wil ze voorkomen dat meer huishoudens en bedrijven in de problemen komen door de sterk gestegen prijzen. Zo moet ook een recessie worden voorkomen, of de omvang ervan worden beperkt.

Het Verenigd Koninkrijk zal de komende zes maanden al omgerekend 68 miljard euro kwijt zijn aan subsidies voor gas- en elektriciteitsrekeningen voor huishoudens en bedrijven, werd vrijdag nog bekend. Ook worden de belastingen verlaagd om de economie aan te jagen.

Volgens The Telegraph wil Truss volgend jaar nog gaan sleutelen aan de inkomstenbelasting en kortingen voor spaarders. Werknemers die meer dan 100.000 pond verdienen zouden zo kunnen profiteren van een belastingvoordeel dat kan oplopen tot 5000 pond per jaar. Truss overweegt ook om een ​​heffing af te schaffen voor mensen die meer dan 50.000 pond verdienen en kinderbijslag claimen, aldus de krant.

Dergelijke stappen zijn volgens economen niet zonder risico. Verdere belastingverlagingen zouden de druk op het pond kunnen vergroten. Door de maatregelen, die vrijdag werden aangekondigd, kwam de waarde van het pond al voor het eerst sinds 1985 onder de 1,11 dollar. In de pers wordt ook al gesproken van een “historische gok” die Truss momenteel neemt met betrekking tot de Britse economie.