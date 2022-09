Recessieangst, Italië en Porsche bepalen waarschijnlijk beursweek

Recessieangst blijft de wereldwijde aandelenmarkten voorlopig waarschijnlijk nog wel even bezighouden. In de nieuwe beursweek komen weer cijfers over de inflatie naar buiten en economen voorspellen al dat de geldontwaarding waarschijnlijk verder zal zijn opgelopen. Dat zou de druk op centrale banken vergroten om de rente nog sterker te verhogen en dat kan weer nadelig uitwerken voor de economie. Verder gaat de aandacht komende dagen naar de verkiezingsuitslag in Italië en de beursgang van sportwagenfabrikant Porsche.

Wall Street en ook de AEX-index in Amsterdam gingen vrijdag al met forse verliezen het weekend in. Toen wakkerden gewaagde begrotingsplannen van het Verenigd Koninkrijk eveneens de zorg aan dat de inflatie blijft oplopen. De Britse regering kondigde namelijk forse belastingverlagingen aan in combinatie met extra uitgaven om bedrijven en huishoudens te helpen met hun energierekening. Daardoor moet het land tientallen miljarden ponden bijlenen, iets wat volgens critici een verdere toename van het algehele prijspeil in de hand kan werken.

Door de aanhoudend hoge prijzen voor energie en levensmiddelen is het leven in Europa al maandenlang veel duurder dan een jaar terug. Vooral sinds de Russische inval in Oekraïne is de inflatie in rap tempo omhooggegaan. Economen gaan er alom vanuit dat het Europese statistiekbureau Eurostat vrijdag weer een nieuw inflatierecord gaat melden. De koopkracht van huishoudens staat zwaar onder druk en de vrees is dat mensen meer de hand op de knip gaan houden. Ook moeten sommige bedrijven vanwege de hoge energiekosten de productie stilleggen.

Beleggers verwerken in de nieuwe beursweek ook de verkiezingen in Italië van zondag. De mogelijke overwinning van de radicaal-rechtse Giorgia Meloni baart de financiële markten zorgen vanwege haar euroscepsis en haar invloed op de enorme schuldenberg van Italië. Omdat de timing van hervormingen onzekerder is geworden hebben kredietbureaus als Standard & Poor’s en Moody’s de vooruitzichten voor de kredietwaardigheid van het land al verlaagd.

Qua bedrijfsnieuws is de agenda van beleggers komende dagen nog vrijwel leeg. Het meest in het oog springt de beursgang van Porsche op donderdag. Het Duitse autoconcern Volkswagen mikt met de geplande beursgang op een waarde van tussen de 70 miljard en 75 miljard euro voor het sportwagenmerk. Daarmee zou het een van de grootste Europese beursgangen in jaren worden. Maar er zijn ook analisten die denken dat Volkswagen de waarde van Porsche veel te hoog heeft ingeschat.