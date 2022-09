ABN AMRO haalt innovatie- en technologiechef weg bij Commerzbank

ABN AMRO is van plan de Duitser Carsten Bittner te benoemen als innovatie- en technologiedirecteur. Bittner komt, als de Europese Centrale Bank akkoord gaat, over van het Duitse Commerzbank, waar hij nu IT-directeur is.

Bittner zou op 1 januari aan zijn nieuwe klus moeten beginnen. Hij wordt dan voor een periode van vier jaar benoemd. Bittner zal nog aan aandeelhouders van de bank worden voorgesteld. Dat gebeurt op een buitengewone aandeelhoudersvergadering.

Volgens ABN AMRO-topman Robert Swaak is Bittner een autoriteit op het gebied van IT en innovatiestrategie. “Hij heeft een sterke staat van dienst in het leiding geven aan verandertrajecten binnen complexe commerciĆ«le organisaties”, aldus de topman.