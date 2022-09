Beurs Moskou hard onderuit door zorgen nieuwe sancties

De aandelenbeurs in Moskou ging maandag hard omlaag door zorgen over nieuwe economische sancties van het Westen tegen Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne. De Moskouse MOEX-index is nu naar het laagste niveau gezakt sinds 24 februari, toen de Russische invasie van Oekraïne begon. Rusland is bezig met een mobilisatie van meer troepen om te vechten in Oekraïne en houdt referenda in de bezette gebieden van Oekraïne over de vraag of ze zich willen aansluiten bij Rusland.

De MOEX-index daalde meer dan 7 procent en de RTS-graadmeter verloor bijna 8 procent. De laatste dagen is er veel onrust bij beleggers in Moskou door de mobilisatie van 300.000 reservisten en de referenda in bezette gebieden. Beleggers denken dat door die ontwikkelingen een staakt-het-vuren in Oekraïne nog onwaarschijnlijker zal worden, terwijl de spanningen met het Westen nog verder oplopen. Mogelijk kan het Westen met nog strengere sancties komen voor de export van technologie naar Rusland en nog meer Russen op een zwarte lijst gaan zetten.

Daarnaast zetten de gedaalde olieprijzen ook druk op het sentiment onder beleggers in Moskou. Door de lagere prijzen kunnen de inkomsten van Rusland uit de olie-export verminderen.