Britse centrale bank denkt nog over maatregelen tegen zwakke pond

De Britse centrale bank is nog aan het overwegen of die gaat ingrijpen vanwege de historisch lage waarde van het Britse pond. Volgens bronnen van persbureau Bloomberg houdt de Bank of England (BoE) de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Economen denken aan een vervroegde renteverhoging om de munteenheid en staatsobligaties te helpen.

Het Britse pond is maandagochtend gedaald tot een recordlaagte van 1,035 Amerikaanse dollar. De reden is de angst voor een diepe recessie in het Verenigd Koninkrijk, nadat de nieuwe Britse minister van Financiƫn Kwasi Kwarteng vrijdag een controversieel pakket met belastingverlagingen had gepresenteerd.

De financiƫle markten houden rekening met een renteverhoging in november van 2 procentpunt, waardoor de rente bijna zou verdubbelen tot 4,25 procent. De BoE kwam vorige week nog met een verhoging van een half procentpunt om de hoge inflatie tegen te gaan. Ook centrale banken van andere landen zijn druk bezig de rente te verhogen tegen de snel stijgende prijzen.