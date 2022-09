DHL neemt meerderheidsbelang in Nederlandse orderverwerker Monta

De Duitse pakketbezorger DHL heeft een meerderheidsbelang in de Nederlandse orderverwerker Monta genomen. Hoeveel geld er met de aankoop gemoeid is, is niet bekend. De overeenkomst is nog wel onder voorbehoud van de gebruikelijke goedkeuring.

Monta levert onder meer software voor magazijnbeheer en orderafhandeling van kleine en middelgrote webshops. De hoofdvestiging staat in het Zuid-Hollandse Molenaarsgraaf. Het bedrijf telt duizend werknemers verdeeld over veertien locaties. In 2021 was Monta goed voor een omzet van 100 miljoen euro.

Volgens de directeur en eigenaar van Monta, Edwin van der Ham, leidt de overeenkomst tot carri√®rekansen voor zijn personeel. “Wij werken al een groot aantal jaren met DHL en qua bedrijfscultuur passen de twee bedrijven prima bij elkaar.”