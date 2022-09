FNV waarschuwt Kamer voor gevolgen van meer concurrentie op spoor

Vakbond FNV vraagt leden van de Tweede Kamer zich uit te spreken tegen de plannen van staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat om meer concurrentie op het spoor toe te laten. “Dit is de doodsteek voor het openbaar vervoer. Treinkaartjes zullen duurder worden en de arbeidsvoorwaarden slechter. Bovendien zullen de onrendabele lijnen uiteindelijk stil komen te liggen”, zegt Henri Janssen, bestuurder van FNV Spoor:

De staatssecretaris is van plan meer regionale lijnen open te stellen voor concurrenten van de NS. Ook wil Heijnen naast de NS nieuwe partijen toelaten op het Nederlandse hoofdrailnet.

De FNV wil zijn bezwaren dinsdag kenbaar maken tijdens een rondetafelgesprek met de Tweede Kamer over de nieuwe concessie voor het hoofdrailnet. “Hoewel wij de afgelopen weken met de NS-directie stevig de degens hebben gekruist over een nieuwe cao, is het voor ons zonneklaar dat de NS als enige de treinen op het hoofdrailnet moet blijven rijden. De NS behoort namelijk nog steeds tot de beste spoorbedrijven ter wereld. Het is voor alle Nederlanders en de Nederlandse economie van groot belang dat dit zo blijft”, aldus Janssen.

Heijnen laat onderzoeken of lijnen die nu nog in de hoofdrailnetconcessie van de NS zitten in de toekomst misschien overgedragen kunnen worden aan regionale vervoerders. Het gaat dan om lijnen van Zwolle naar Leeuwarden en Groningen en de lijn Apeldoorn-Enschede.

FNV Spoor ziet daar niets in. Janssen: “Het zorgt voor de komst van een nieuw management en treinen met een andere kleurtje, maar de reizigers en medewerkers schieten er niks mee op. Sterker nog, de kans is groot dat het slechter voor ze wordt, omdat de nieuwe aanbieder zo goedkoop mogelijk de lijn wil exploiteren. Bovendien gaat het dividend niet meer naar de Nederlandse schatkist, omdat de regionale vervoerders in handen zijn van Duitse en Franse staatsbedrijven.”