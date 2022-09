Makelaars: melkveeboerderijen populair door hoge melkprijs

Het aantal verkochte melkveehouderijen ligt hoger dan vorig jaar. Ook kost het veel minder tijd om een nieuwe eigenaar te vinden. Volgens makelaarsvereniging NVM, die onderzoek deed onder haar leden, zijn de boerderijen in trek door de hoge melkprijs. Beslissingen met betrekking tot de stikstofproblematiek worden nog even op de lange baan geschoven.

45 boeren verkochten in het eerste halfjaar hun melkveebedrijf, tegenover 74 in het gehele vorige jaar. De gemiddelde verkooptijd ligt nu op 196 dagen, tegenover 285 dagen vorig jaar. “Nu de markt voor melk goed is, is dit een aantrekkelijk moment om een bedrijf te verkopen”, stelt een NVM-woordvoerder.

Als gevolg van deze populariteit ging de prijs van grasland op jaarbasis met 4 procent omhoog, tot ruim 64.000 euro per hectare, maar nog gewilder bleek land voor de akkerbouw. Dit steeg met 8,5 procent in prijs tot 80.000 euro per hectare. Volgens NVM willen boeren graag meer land voor akkerbouw om zo efficiƫnter te kunnen produceren.

Bij varkensboeren zijn al duidelijk de gevolgen te merken van de opkoopregeling door stikstofmaatregelen. Het aanbod is met dertig bedrijven op het laagste punt in jaren beland. Volgens de NVM komt dit omdat ondernemers afwachten met welke nieuwe regeling de overheid komt.